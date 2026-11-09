नोएडा में धूमधाम से गोवर्धन पूजन हुआ

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शहर में गोवर्धन पूजन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। नोएडा के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने यह पूजन किया। इसी क्रम में नोएडा के सेक्टर 73 में गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में महिलाओं ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की।

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