नोएडा में रालोद का विस्तार: महीपाल सिंह बने नोएडा महानगर अध्यक्ष

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राष्ट्रीय लोकदल ने नोएडा मीडिया क्लब, सेक्टर-29 में संगठन विस्तार के तहत क्षेत्रीय अध्यक्ष तरस पाल मलिक ने ठाकुर महीपाल सिंह को राष्ट्रीय लोकदल - नोएडा महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया और नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर मलिक ने कहा कि महीपाल सिंह महानगर अध्यक्ष के रूप में सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करेंगे। जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी, पूर्व एमएलसी महेश आर्य, मेरठ मंडल अध्यक्ष एड. इंद्रवीर भाटी, अजीत सिंह दौला, मनोज चौधरी, अनिता चौधरी, बिजेंद्र यादव, मनवीर भाटी, हरवीर सिंह तालान, ठाकुर करण सिंह, निशांत भाटी, गौरव आजाद आदि मौजूद रहे।

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