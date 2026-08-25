{"_id":"6a8d9d12475d41a74606bcff","slug":"video-service-road-at-iffco-chowk-in-gurugram-caves-in-due-to-a-leak-in-master-sewer-line-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: मास्टर सीवर लाइन में लीकेज से इफ्को चौक की सर्विस रोड धंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित इफ्को चौक के पास जीएमडीए की मास्टर सीवर लाइन में लीकेज के कारण सर्विस रोड धंस गई। सड़क धंसने से सर्विस रोड पर यातायात प्रभावित हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही जीएमडीए और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास बैरिकेडिंग कर दी। इफ्को चौक के पास से जीएमडीए की मास्टर सीवर लाइन गुजर रही है। प्रारंभिक जांच में लाइन में लीकेज के कारण आसपास की मिट्टी कमजोर होने और सड़क धंसने की बात सामने आई है। सड़क धंसने के बाद सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। जीएमडीए अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर सीवर लाइन में लीकेज की स्थिति का जायजा लिया। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और सड़क को दोबारा दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बैरिकेडिंग लगाकर वाहन चालकों को सुरक्षित तरीके से निकालने की व्यवस्था की गई है।

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