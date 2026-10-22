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पड़ोसियों ने प्रशासन से लगाई गुहार - निर्माणाधीन भवन झुकने से आस-पास के लोग परेशान सुशांतलोक-1 के ब्लॉक-सी में 19 अक्तूबर को खाली प्लॉट में नींव के लिए खोदी गई मिट्टी के कारण निर्माणाधीन इमारत की दीवार में दरार आने व झुकाव होेने के बाद संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी तक इमारत के साथ नई दिवार बनाने या इमारत को तोड़ने का अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। डीटीपीई विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग जांच के बाद ही अंतिम फैसला लेंगे। यहां पर निर्माणाधीन इमारत के स्ट्रक्चर की जांच की जाएगी। अगर जांच में इमारत का स्ट्रक्चर दुरुस्त पाया जाता है तो इमारत का रखा जाएगा। वहीं, सुरक्षा संबंधी खामियां मिलती हैं तो इमारत को गिराने संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।

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