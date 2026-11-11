{"_id":"6af49723a30917e4b7001756","slug":"video-increased-buzz-in-markets-for-chhath-puja-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा के लिए बाजार में बढ़ी रौनक, 100 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छठ पूजा को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पर्व की तैयारियों के साथ ही पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीदारी भी तेज हो गई है। बाजारों में सूप, दौरा, बांस की टोकरी, पीतल के बर्तन, नारियल, फल, गन्ना, फूल और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। छठ पूजा को देखते हुए कारोबारियों ने भी सामान का पर्याप्त स्टॉक मंगवाया है। इस बार छठ पूजा के दौरान जिले में लगभग

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