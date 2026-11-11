{"_id":"6af49723a30917e4b7001756","slug":"video-increased-buzz-in-markets-for-chhath-puja-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा के लिए बाजार में बढ़ी रौनक, 100 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छठ पूजा के लिए बाजार में बढ़ी रौनक, 100 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद
छठ पूजा को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पर्व की तैयारियों के साथ ही पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीदारी भी तेज हो गई है। बाजारों में सूप, दौरा, बांस की टोकरी, पीतल के बर्तन, नारियल, फल, गन्ना, फूल और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। छठ पूजा को देखते हुए कारोबारियों ने भी सामान का पर्याप्त स्टॉक मंगवाया है। इस बार छठ पूजा के दौरान जिले में लगभग
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।