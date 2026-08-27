{"_id":"6a903525f3ed089ef3073dd0","slug":"video-gmda-anti-encroachment-drive-intensifies-in-gurugram-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में जीएमडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, 15 किलोमीटर सड़क मार्ग खाली कराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शहर भर में अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने हाल ही में लगभग 15 किलोमीटर सड़क मार्ग को अनधिकृत कब्जों से मुक्त कराया है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सी. मीना ने प्रवर्तन टीमों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। यह नवीनतम अभियान गुरुवार को डीटीपी जीएमडीए आर.एस. बत्थ के नेतृत्व में चलाया गया। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर कई प्रवर्तन टीमें और लगभग 10 जेसीबी मशीनें तैनात की गईं। बसाई रोड (9बी/10) और सेक्टर 37सी/10 पर लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। यहां 65 टिन शेड, रैंप और 10 ठेले हटाए गए। निवासियों की गंभीर चिंताओं के बाद बसाई रोड पर विशेष ध्यान दिया गया। सेक्टर 101/104 के एक किलोमीटर क्षेत्र से पांच ठेले, एक कबाड़ी की दुकान और दो झुग्गियां हटाई गईं।

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