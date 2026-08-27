Gurugram News: प्रार्थना पॉल को मिला खिताब
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:47 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:47 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित अरिहंत आर्डन सोसाइटी में रहने वाली प्रार्थना पॉल ने वीजी मिस एंड मिसेज इंडिया सीजन 8 का खिताब अपने नाम किया है। प्रार्थना पॉल ने बताया कि महिलाओं को स्वास्थ्य को केवल बीमारी के समय ध्यान देने वाली चीज नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। विजनारा ग्लोबल की ओर से उन्हें यह सम्मान दिया गया है।
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