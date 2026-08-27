Gurugram News: आज बहनें बांधेंगी भाइयों की कलाई पर प्रेम की राखी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। रक्षाबंधन शुक्रवार को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने के लिए भद्रा की बाधा नहीं है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 27 अगस्त की रात करीब 9:32 बजे भद्रा समाप्त हो चुकी है। नवादा स्थित शीतला माता मंदिर शनि धाम के ज्योतिषाचार्य शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह करीब 9:08 बजे शुरू हुई थी और 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होने के कारण उदया तिथि के नियम के अनुसार रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राखी बांधने के लिए सुबह 6:20 से 9:49 बजे तक तथा दोपहर 12:20 से शाम 4:40 बजे तक शुभ समय रहेगा।