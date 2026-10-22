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कूड़ा डालने को लेकर विवाद में परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, नाबालिग समेत चार काबू बहरामपुर में चौकीदार, उसकी पत्नी, बेटे-बेटी के साथ की थी मारपीट, पुलिस कर रही आगामी कार्रवाई गुरुग्राम। सेक्टर-65 थाना के अंतर्गत बहरामपुर गांव में प्लॉट के सामने कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में एक परिवार पर लाठी-डंडों से हमला करने के मामले में पुलिस ने बृस्पतिवार को नाबालिग समेत चार आरोपी काबू किए हैं। 16 अक्तूबर को हुए हमले में चौकीदार, उसकी पत्नी, बेटे व बेटी के साथ मारपीट की गई थी। आरोपियों ने पीड़ित परिवार वालों को को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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