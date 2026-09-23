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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Youths on their way to immerse a Ganesh idol attacked people in Muradnagar; four injured

मुरादनगर में गणेश मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवकों ने किया हमला, चार घायल

Wed, 23 Sep 2026 02:54 PM IST
Vijay Singh Pundir
Vijay Singh Pundir Vijay Singh Pundir
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:54 PM IST
Youths on their way to immerse a Ganesh idol attacked people in Muradnagar; four injured
गणेश मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवकों ने बसंतपुर सैंथली गेट के पास मामूली बात को लेकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कारों और दुकानों के बाहर रखी ठेलियों व सामान में तोड़फोड़ कर दी। विरोध करने पर दुकानदारों और कार सवार युवक के साथ मारपीट की गई। हमले में प्रखर त्यागी समेत चार लोग घायल हो गए।
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