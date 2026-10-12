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गाजियाबाद: इंदिरापुरम के न्याय खंड नई आरसीसी सड़क बनी, फिर भी जलभराव; दुपहिया वाहन परेशान

अनुज कुमार

Updated Mon, 12 Oct 2026 03:15 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 03:15 PM IST







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एनएच9 की सर्विस रोड से इंदिरापुरम के न्याय खंड एक को जोड़ने वाली नई आरसीसी सड़क बनने के बाद भी मिट्टी का टीला नहीं हटाया गया है। सोमवार सुबह हुई बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिससे वहां से गुजर रहे दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। ... और पढ़ें

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