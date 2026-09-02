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पीएम मोदी शिलापट विवाद: लोनी विधायक यूनानी अस्पताल पहुंचे, अधिकारियों से की जांच और दोबारा लगाने की मांग

गाजियाबाद ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 07:57 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 07:57 PM IST







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गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित यूनानी अस्पताल के मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन शिलापट हटाए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार को इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली और शिलापट दोबारा लगाने की मांग की। ... और पढ़ें

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