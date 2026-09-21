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गाजियाबाद: मोदीनगर में दिव्यांगजनों का तहसील पर हंगामा, उपजिलाधिकारी ने दिया समाधान का भरोसा

अनुज कुमार

Updated Mon, 21 Sep 2026 02:52 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 02:52 PM IST







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मोदीनगर में नगर पालिका द्वारा व्यापार के लिए खोखे का स्थान आवंटित करने के बाद भी जगह न मिलने पर दिव्यांगजनों ने तहसील पर हंगामा किया। उपजिलाधिकारी ने इस मामले में समाधान का भरोसा दिया है। ... और पढ़ें

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