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गाजियाबाद: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मछलियों से भरा डीसीएम पलटा, सड़क पर बिखर गईं मछलियां

अनुज कुमार

Updated Wed, 30 Sep 2026 10:33 AM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 10:33 AM IST







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गाजियाबाद में वेव सिटी के सामने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार को टायर फटने से मछलियों से भरा डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर मछलियां बिखर गईं। ... और पढ़ें

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