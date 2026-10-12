फरीदाबाद: बेमौसम बारिश ने निगम की खुली पोल, पानी भरा - टूटी सड़कें; दुपहिया चालकों को खतरा

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फरीदाबाद में रात को हुई बारिश ने नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खोलते हुए एनआईटी पांच शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पर भरा बारिश का पानी। यहां पर टूटी सड़क होने की वजह से दो पहिया वाहन चालकों को हो रही है काफी परेशानी बिल्कुल सड़क किनारे डिवाइडर के साथ से निकलते दोपहिया वाहन चालक पानी में गिरने का बना रहता है खतरा।

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