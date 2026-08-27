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सड़क के गड्ढे ने बढ़ाई मुसीबत: बीमार भाई को अस्पताल ले जा रहा था राहुल, बाइक गिरने से दोनों घायल

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 27 Aug 2026 06:31 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 06:31 PM IST







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फरीदाबाद की संजय कॉलोनी निवासी राहुल अपने बीमार भाई को बाइक से बीके नागरिक अस्पताल लेकर जा रहे थे। दशहरा मैदान के पास सड़क के बीच बने गड्ढे में बाइक गिरने से दोनों घायल हो गए। हादसे में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में उपचार कराया गया। ... और पढ़ें

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