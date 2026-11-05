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फरीदाबाद में जहरीली हवा लोगों को कर रही परेशान, सुबह का एक्यूआई 400 तक पहुंच रहा, विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह पार्कों व अन्य स्थानों पर जाकर सैर व व्यायाम न करने की सलाह दी। विशेषज्ञों की मानें तो सुबह सैर करना लोगों की सेहत पर डाल सकता है असर

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