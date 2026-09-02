{"_id":"6a983730e757acfb120aebaf","slug":"video-state-government-has-taken-a-major-decision-in-the-interest-of-sanitation-workers-in-faridabad-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को अब 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा मिलेगी। वहीं, 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र कर्मचारियों की भत्तों समेत कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर 25,560 रुपये तक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

... और पढ़ें