{"_id":"6b02bb984e6b7324e5083907","slug":"video-staff-member-providing-information-regarding-removal-of-a-body-from-bk-civil-hospital-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीके नागरिक अस्पताल से शव ले जाने पर जानकारी देता कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीके नागरिक अस्पताल से शव ले जाने पर जानकारी देता कर्मचारी

Digvijay Singh

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:23 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:23 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल में शवगृह पर इसी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान परिवार वाले बुजुर्ग महिला का शव -शवगृह से बिना किसी को बताएं गाजियाबाद अपने निवास पर ले गए मौके जानकारी देता कर्मचारी। ... और पढ़ें

विज्ञापन