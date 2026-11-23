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फरीदाबाद में नगर निगम की सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर निगमायुक्त के खिलाफ झाड़ू प्रदर्शन करते हुए सुबह यह सभी कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और तीन घंटे बैठक के बाद सभी कर्मचारियों ने निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया कर्मचारियों का कहना है कि यह हमारी बहुत पुरानी मांग है जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने भी इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला आज सभी कर्मचारी सुबह नगर निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार व निगमायुक्त के खिलाफ नारेबाजी की।

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