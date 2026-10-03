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फरीदाबाद: टेरा लाविनियम प्रोजेक्ट में नहीं मिला कब्जा, रेरा के आदेश के बाद भी बिल्डर ने नहीं किया हैंडओवर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:52 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:52 PM IST







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फरीदाबाद के सेक्टर-75 स्थित टेरा लाविनियम प्रोजेक्ट में रेरा के आदेश के बावजूद आवंटियों को अब तक फ्लैटों का कब्जा नहीं मिल सका है। तीन बार निर्देश दिए जाने के बाद भी बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किया। मामले में 29 सितंबर को कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डीसी और डीसीपी को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। ... और पढ़ें

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