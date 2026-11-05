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फरीदाबाद में सेक्टर-89 की मुख्य सड़क पर न साइन बोर्ड, न स्पीड ब्रेकर

Digvijay Singh

Updated Thu, 05 Nov 2026 06:11 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 06:11 PM IST







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फरीदाबाद में सेक्टर-89 की मुख्य सड़क पर न साइन बोर्ड, न स्पीड ब्रेकर, हादसों का खतरा, तेज रफ्तार से दौड़ते हैं वाहन, सड़क पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से परेशान हैं सोसाइटी निवासी। ... और पढ़ें

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