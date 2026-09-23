{"_id":"6ab34f556d78a635ed001f75","slug":"video-nhai-began-road-construction-in-sotai-with-police-force-deployment-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: एनचएआई ने पुलिस बल के साथ सोतई में सड़क निर्माण शुरू किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एनचएआई प्रबंधन ने गांव सोतई में किसानों के पहुंचने से पहले पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से सड़क बनाने का कार्य शुरू करवा दिया है। 680 मीटर जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने 33 दिनों से धरना दे रहे किसानों को खदेड़ दिया था।

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