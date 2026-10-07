सेरेब्रल पाल्सी: शुरुआती पहचान, नियमित थेरेपी से सुधार संभव

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शुरुआती पहचान और नियमित थेरेपी से सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे बच्चों में सुधार संभव। विशेषज्ञों के अनुसार, विकास के शुरुआती चरण में बच्चे की परेशानी पहचानकर समय पर उपचार और पुनर्वास सेवाएं शुरू करने से उसके कार्यात्मक विकास में सुधार किया जा सकता है।

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