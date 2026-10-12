राजस्थान के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मारपीट के दौरान मौत

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राजस्थान के भ्याना से पूर्व विधायक अतर सिंह भडाना के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट जिसके दौरान अतर सिंह भड़ाना की मौत हो गई पूर्व विधायक अतर सिंह भडाना फरीदाबाद के पाली गांव के रहने वाले थे और उनका अंतिम संस्कार पाली गांव में ही किया गया उसके बारे में जानकारी देते पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के भाई फतेह सिंह भड़ाना।

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