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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Fire in a garbage dump in the Aravallis; police and villagers clash, leading to a traffic jam

अरावली में कूड़े के ढेर में आग, पुलिस-ग्रामीण भिड़े, जाम

Sat, 24 Oct 2026 11:16 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:16 PM IST
Fire in a garbage dump in the Aravallis; police and villagers clash, leading to a traffic jam
फरीदाबाद भाखडी गांव के पास अरावली क्षेत्र नगर निगम द्वारा डाले इसी कूड़े के ढेर में आग लगने पर ग्रामीणों और पुलिस में हुआ विवाद और पथराव भी हुआ जिसमें कई ग्रामीणों व पुलिस कर्मियों को चोट लगी है लेकिन इस कूड़े के ढेर में रात को आग किसने लगाई इसका अभी तक पता नहीं लग पाया पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों द्वारा लगाए गए टेंट को तोड़ दिया है इसके विरोध में ग्रामीणों ने सोहना रोड पर जाम लगाया। कूड़े की ढेर में आग लगने से फैले धुएं से सैनिक कॉलोनी, आईपी कॉलोनी, नवादा गांव व भाखडी गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है रात से ही लोगों की आंखों में जलन, खांसी व बुजुर्ग लोग काफी परेशान हो रहे हैं ।
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