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फरीदाबाद की सौम्या भारद्वाज इटली किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक से चूकीं

विकास कुमार

Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST







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इटली में आयोजित किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक से चूकी फरीदाबादजिले की सौम्या भारद्वाज, दूसरे मुकाबले में हंगरी की खिलाड़ी से हार मिली। ... और पढ़ें

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