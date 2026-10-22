{"_id":"6ad9e1376a122853ae0a36ee","slug":"video-faridabad-power-strike-exacerbates-problems-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बिजली कर्मियों की हड़ताल से समस्या बढ़ी, 14 घंटे बत्ती गुल; परेशान लोगों ने लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों द्वारा तीन दिन की हड़ताल करने पर शहर में बिजली की समस्या बढ़ी फरीदाबाद एनआईटी दो बिजली घर के बाहर लोगों ने जाम लगाया लोगों का कहना है कि 14 घंटे से लाइट नहीं है जिसके मकानों में पानी भी नहीं है व पंखे नहीं चलने पर बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं फ्रिज नहीं चलने के कारण खाना भी बेकार हो रहा है। हमें मजबूर होकर रोड जाम करना पड़ रहा है।

... और पढ़ें