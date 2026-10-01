फरीदाबाद: गुरुग्राम नहर के दूषित पानी का निरीक्षण, सैंपल लिया

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फरीदाबाद में हरियाणा विधानसभा पर्यावरण कमेटी ने सेक्टर 56 गुरुग्राम नहर में बह रहे दूषित पानी को लेकर को लेकर निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों से इसकी गुणवत्ता के बारे में पूछताछ करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा संतुष्टि जनक जवाब नहीं मिलने पर नहर में बह रहे पानी का कमेटी द्वारा सैंपल के लिए बोतल भरवाई गई

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