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फरीदाबाद: खाद के लिए किसानों में धक्का-मुक्की, पुलिस की मौजूदगी में बांटा गया

अनुज कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 03:40 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 03:40 PM IST







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फरीदाबाद में अनाज मंडी में खाद की गाड़ी आने के बाद किसानों की लगी लाइन। किसानों के बीच थका मुक्की होने के चलते पुलिस की मौजूदगी में दिया गया खाद। ... और पढ़ें

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