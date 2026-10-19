फरीदाबाद: आंगनबाड़ी वर्कर दिसंबर में करेंगी महापड़ाव की तैयारी

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मानदेय में छह साल से बढ़ोतरी न होने के कारण आंगनबाड़ी वर्कर दिसंबर में महापड़ाव की तैयारी कर रही हैं। यह महापड़ाव एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जिसमें 2022 की हड़ताल में बर्खास्त कर्मियों का वेतन और ग्रेच्युटी लागू करने की भी मांग की जाएगी।

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