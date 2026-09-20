फरीदाबाद : अटेरना गांव में 23 वर्षीय विवाहिता की मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

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फरीदाबाद अटेरना गांव में 23 वर्षीय महिला आसरा ने फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त की आसरा को 2 महीने का बेटा भी है उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या की है लेकिन बीके नागरिक अस्पताल शवगृह पर पहुंचे आसरा के मायके वाले उनका कहना है कि आसरा के ससुराल वालों ने उसे मार कर फंदे पर लटकाया है क्योंकि शादी के बाद वह दहेज मांग रहे थे और लड़की को काफी परेशान कर रहे थे जिसको लेकर दो-तीन बार कहा सुनी हुई है लेकिन दोनों परिवारों में बातचीत होने के बाद कि आसरा को दोबारा से परेशान नहीं किया जाएगा इस पर समझौता हुआ था लेकिन कुछ दिन ठीक-ठाक रहने के बाद वह फिर उसे परेशान करने लगे और उसकी मौत की खबर मिली जानकारी देते मृतका आसरा के पिता।

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