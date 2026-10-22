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फरीदाबाद: बाल महोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का धमाल

Vijay Singh Pundir

Updated Thu, 22 Oct 2026 02:43 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 02:43 PM IST







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फरीदाबाद एनआईटी स्थित बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागी बच्चे। कार्यक्रम में बच्चों ने समूह गान, ड्राइंग प्रतियोगिता व नाटक मंचन में भाग लिया। ... और पढ़ें

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