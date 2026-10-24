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दीपावली पर झुलसे मरीजों के इलाज के लिए बीके अस्पताल में तैयार होगा बर्न वार्ड

विकास कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST







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फरीदाबाद। दीपावली पर झुलसे मरीजों के इलाज के लिए बीके अस्पताल तैयार होगा बर्न वार्ड दूसरे तल पर तैयार हो रही व्यवस्था, इमरजेंसी में हर शिफ्ट में दो डॉक्टर रहेंगे तैनात ... और पढ़ें

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