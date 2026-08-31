सावधान! 'धीमा जहर': फरीदाबाद में नकली पनीर से भरी बोलेरो पकड़ी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका; मचा हड़कंप

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फरीदाबाद के सेक्टर-37 सराय इलाके में रविवार को संदिग्ध पनीर से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जा रही इस गाड़ी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सराय टोल के पास रोक लिया। कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में कथित नकली पनीर भरकर दिल्ली सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा है। गाड़ी रोकने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और सैंपल लिए।

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