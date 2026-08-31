{"_id":"6a9512b5f2cc7801d60f7934","slug":"video-bolero-loaded-with-adulterated-paneer-seized-in-faridabad-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"सावधान! 'धीमा जहर': फरीदाबाद में नकली पनीर से भरी बोलेरो पकड़ी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका; मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सावधान! 'धीमा जहर': फरीदाबाद में नकली पनीर से भरी बोलेरो पकड़ी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका; मचा हड़कंप
फरीदाबाद के सेक्टर-37 सराय इलाके में रविवार को संदिग्ध पनीर से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जा रही इस गाड़ी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सराय टोल के पास रोक लिया।
कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में कथित नकली पनीर भरकर दिल्ली सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा है। गाड़ी रोकने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और सैंपल लिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।