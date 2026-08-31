रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं: दो भाइयों की मौत के बाद बहन ने भी तोड़ा दम, राखी बांधने आई थी महिला

सरोज की मौत के बाद उसके दो छोटे बच्चों यश और संदीप के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है। दोनों मासूमों की उम्र 12 साल से भी कम है और उन्हें तो अभी यह अहसास भी नहीं है कि उनकी मां अब कभी लौटकर नहीं आएगी। सरोज के पति राजकुमार कृषि बीजों पर शोध करने वाली एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर हैं और उनका परिवार पलवल में रहता है।