डीएनडी-केजीपी रोड पर हादसा, बाइक सवार तीन युवक घायल

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फरीदाबाद सेक्टर 17 डीएनडी केजीपी रोड पर सोमवार रात को सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर जा रहे तीन युवकों को लगी चोट एक की हालत गंभीर जिसको सेक्टर 21 एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया व मोटरसाइकिल पर बीच में बैठे रोहित को भी सिर में काफी चोट लगी हुई है जिसका बीके नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है तीनों मोटरसाइकिल सवारों ने किसी ने भी हेलमेट ने लगाया हुआ था जिसके कारण एक साथी के मुंह पर रोहित के सिर में चोट लगी हुई है। तीसरे साथी का अभी पता नहीं वह किस अस्पताल में भर्ती है।तीनों की हालत इतनी गंभीर है कि वह यह भी नहीं बता पा रहे कि वह किस चीज से टकराए हैं।

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