{"_id":"6a8d7158121154f198014c7e","slug":"video-40-year-old-parvinder-dies-of-electrocution-in-faridabad-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: टेंट लगाते समय करंट ने ली परविंदर की जान, अस्पताल के बाहर बहन का विलाप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सुभाष कॉलोनी में करंट लगने से 40 वर्षीय परविंदर की मौत हो गई। परविंदर टेंट लगाने का काम करता था। कल शाम को मलेरना रोड पर किसी प्रोग्राम में टेंट लगाने का काम रहा था। तभी इसको करंट लग गया। उसे उपचार के लिए बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बीके नागरिक अस्पताल शवगृह के बाहर बहन विलाप करती।

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