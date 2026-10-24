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फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित राजकीय विद्यालय में आयोजित हुआ 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर

विकास कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित राजकीय विद्यालय में आयोजित 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को शिक्षकों ने सूर्य नमस्कार सहित कई प्राणायाम किए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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