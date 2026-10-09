भूकंप अलर्ट सिस्टम का परीक्षण, ऐसे बजा सायरन

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प्रदेश में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की कार्यक्षमता परखने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे सायरन बजाकर मॉक ड्रिल की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, परीक्षण के दौरान राज्य में स्थापित 112 सायरनों पर अलर्ट प्राप्त हुआ। साथ ही भूदेव मोबाइल एप पर भी परीक्षण चेतावनी जारी हुई। वीडियो सोर्स: सूचना विभाग

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