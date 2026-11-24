स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम स्कूल संचालकों की लापरवाही के आगे बेअसर नजर आ रहे हैं। पछवादून के निजी स्कूलों में संचालित बसों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बसों में महिला परिचारक से लेकर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन तक की व्यवस्था नहीं है।

विकासनगर, सहसपुर और सेलाकुई क्षेत्र में 45 बड़े निजी स्कूल हैं। अधिकतर स्कूलों में बच्चों के आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध हैं। स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने कई मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन इनका पालन कराने की जिम्मेदारी जिन स्कूल संचालकों की है, वही नियमों को ताक पर रख रहे हैं। बसों में छात्राओं के सफर करने के बावजूद महिला परिचारक की तैनात नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, खिड़कियों पर ग्रिल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी कई बसों में नदारद हैं।

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नियमानुसार जिन स्कूल बसों में छात्राएं सफर करती हैं, उनमें महिला परिचारक की तैनाती अनिवार्य है। इसके साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। आकस्मिक द्वार और खिड़कियों पर ग्रिल की व्यवस्था भी सुरक्षा मानकों का हिस्सा है।

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