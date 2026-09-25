{"_id":"6ab63aa3384dea5ba800233d","slug":"video-students-teachers-and-local-residents-sang-vande-mataram-in-unison-dehradun-news-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"विद्यार्थियों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने किया वंदे मातरम का सामूहिक गायन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरस्वती विद्या मंदिर कोटी भानियावाला में राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। विद्या भारती के आवाहन पर नमामि भा अभियान के अंतर्गत देश में 25 हजार से अधिक स्थानों पर एक करोड़ से अधिक लोगों ने वन्देमातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। राष्ट्रीय गीत को लेकर सभी में उत्साह देखा गया। यह कार्यक्रम मिनट टू मिनट रखा गया था।

... और पढ़ें