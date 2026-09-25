रुड़की:  तापमान ही नहीं, भूस्खलन भी बन सकता हिमनद झीलों के टूटने की वजह, वैज्ञानिक के शोध में खुलासा

हिमालय में बढ़ता तापमान और ग्लेशियरों का पीछे हटना हिमनद झीलों के विस्तार की वजह तो बन ही रहा है लेकिन इन झीलों के लिए खतरा केवल तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है। पहाड़ों से बर्फ या चट्टान का झील में गिरना, भूस्खलन, अत्यधिक बारिश, पानी का अतिप्रवाह और प्राकृतिक बांध का कटाव भी झीलों को अचानक तोड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में झील का पानी मलबे के साथ तेजी से नीचे की घाटियों की ओर बढ़ सकता है और रास्ते में आने वाली बस्तियों, सड़कों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह कहना है हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) पर अध्ययन कर रहे राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की के वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार लोहानी का।

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उनके अनुसार झीलों के आसपास होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी जरूरी है। हिमनद झीलें सामान्य तौर पर ग्लेशियर के पीछे हटने से बनने या फैलने लगती हैं लेकिन इनके अचानक टूटने की स्थिति अलग-अलग कारणों से पैदा हो सकती है।

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भूस्खलन की स्थिति में बड़ी मात्रा में मलबा झील में पहुंचने से पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। जिससे झील टूट सकती है। ऐसे में केवल पानी ही नीचे नहीं आता, बल्कि मिट्टी, पत्थर और मलबा भी तेज गति से बहता है। यही वजह है कि जीएलओएफ का प्रभाव सामान्य बाढ़ से अलग हो सकता है। एनआईएच की ओर से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गढ़वाल हिमालय और भूटान के कुछ बेसिन में हिमनद झीलों का अध्ययन किया गया है।

वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि झील का आकार कितना बढ़ रहा है, उसमें कितना पानी जमा है। उसका प्राकृतिक बांध कितना मजबूत है और उसके टूटने पर पानी किस दिशा में कितनी गति से पहुंचेगा। इसके लिए सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस) और बाढ़ मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है।



