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डीएवी कॉलेज परिसर में प्रत्याशी ने समर्थकों संग निकाली रैली

Renu Saklani

Updated Fri, 25 Sep 2026 02:52 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 02:52 PM IST







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डीएवी कॉलेज परिसर में प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली। रैली के दौरान समर्थकों ने प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाए। प्रत्याशी और समर्थकों ने कॉलेज परिसर में घूमकर अपना समर्थन दिखाया। इस दौरान कॉलेज परिसर में समर्थकों की मौजूदगी रही। ... और पढ़ें

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