देहरादून: भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज, नए प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी होंगे शामिल, फनीन्द्रनाथ शर्मा पहुंचे

भाजपा की आज होने जा रही कोर कमेटी की बैठक के लिए नए महामंत्री संगठन फनीन्द्रनाथ शर्मा भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। नए प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी।

प्रदेश में 25 नवंबर को खाली होने जा रही राज्यसभा सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 25 सितंबर को कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि तीनों नेताओं को सूचना दे दी गई है।

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कोर कमेटी की बैठक में सभी शामिल होंगे। बैठक में राज्यसभा प्रत्याशी के तीन नामों का पैनल तय किया जाएगा। यह राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। पार्टी अपने प्रभारी, सह-प्रभारी के स्वागत की तैयारी में भी जुट गई है।