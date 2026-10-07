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मसूरी शरदोत्सव स्टार नाइट: गजेंद्र सिंह राणा, संगीता ढोंडियाल और मंजू नौटियाल के गीतों पर जमकर झूमे दर्शक

Alka Tyagi

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST







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मसूरी शरदोत्सव के दूसरे दिन स्टार नाइट में गजेंद्र सिंह राणा, संगीता ढोंडियाल और मंजू नौटियाल के गीतों पर जमकर झूमे दर्शक। टाउन हॉल में आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम में देर शाम से ही लोग गायको की प्रस्तुति पर देर रात झूमते रहे लोग। ... और पढ़ें

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