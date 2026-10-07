देहरादून: 12 सितंबर को किया फोन चोरी, अब आरोपी ने पीड़ित की बहन से सोशल मीडिया पर मांगा पासवर्ड

क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र में 12 सितंबर को हुई फोन चोरी के मामले में नया मोड़ आया है। चोरी के बाद संदिग्ध ने पीड़ित की बहन को मैसेज कर पासवर्ड पूछने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध कमरे में दाखिल होते दिखे हैं। पीड़ित सक्षम नेगी ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है।

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