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देहरादून: 12 सितंबर को किया फोन चोरी, अब आरोपी ने पीड़ित की बहन से सोशल मीडिया पर मांगा पासवर्ड

Wed, 07 Oct 2026 10:49 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 07 Oct 2026 10:49 PM IST
सार

पीड़ित की बहन कौशिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोपी की पहचान कर फोन बरामद करने की मांग की है।

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Dehradun Phone stolen on September 12 now accused has asked victim sister for password
साइबर क्राइम - फोटो : Adobe Stock Image

विस्तार
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क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र में 12 सितंबर को हुई फोन चोरी के मामले में नया मोड़ आया है। चोरी के बाद संदिग्ध ने पीड़ित की बहन को मैसेज कर पासवर्ड पूछने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध कमरे में दाखिल होते दिखे हैं। पीड़ित सक्षम नेगी ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है।

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परिवार ने संदिग्ध की तस्वीर और संभावित लोकेशन पुलिस को दी थी। पीड़ित की बहन कौशिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोपी की पहचान कर फोन बरामद करने की मांग की है।
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सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि तहरीर का संज्ञान लिया गया है। सर्विलांस टीम जांच कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस फोन की लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। 

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