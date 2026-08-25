{"_id":"6a8d403bf9290442ff02fdf3","slug":"video-forum-meeting-regarding-various-issues-concerning-statehood-agitators-dehradun-news-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"राज्य आंदोलनकारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मंच की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्थल सभागार में राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मंच के सदस्यों ने आंदोलनकारियों से संबंधित विषयों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों ने आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान पर जोर दिया।

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