Roorkeee News: चीनी और सरसों के बाद अब प्याज के दाम में आया भारी उछाल, दोगुना हुआ महंगा

चीनी व सरसों के दाम के बाद प्याज के दाम में भारी उछाल आ गया है। प्याज के दाम पहले से अब प्रति किलो दोगुना हो गए हैं। खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोगों को महंगाई की और मार झेलनी पड़ेगी। अब लोगों को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य खाद्य पदार्थों के दाम और बढ़ सकते हैं। जिससे गरीब तबके के लोगों को गुजर-बसर करनी मुश्किल हो जाएगी।

विज्ञापन