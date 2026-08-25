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Roorkeee News: चीनी और सरसों के बाद अब प्याज के दाम में आया भारी उछाल, दोगुना हुआ महंगा

Tue, 25 Aug 2026 02:23 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, पथरी (रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी, पथरी (रुड़की) Published by: Renu Saklani Updated Tue, 25 Aug 2026 02:23 PM IST
सार

रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने लगा है और प्याज ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
चीनी और सरसों के बाद अब प्याज के दाम में अचानक उछाल से महंगाई की मार और बढ़ने की आशंका है।

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प्याज - फोटो : संवाद

विस्तार
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चीनी व सरसों के दाम के बाद प्याज के दाम में भारी उछाल आ गया है। प्याज के दाम पहले से अब प्रति किलो दोगुना हो गए हैं। खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोगों को महंगाई की और मार झेलनी पड़ेगी। अब लोगों को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य खाद्य पदार्थों के दाम और बढ़ सकते हैं। जिससे गरीब तबके के लोगों को गुजर-बसर करनी मुश्किल हो जाएगी।

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आबिद, राधेलाल, देशराज, महेंद्र आदि लोगों का कहना है कि दो दिन पहले प्याज पच्चीस रुपये किलो बिक रही थी। रविवार से प्याज पचास रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे रसोई के स्वाद पर फर्क पड़ेगा। प्रतिदिन किसी न किसी खाद्य पदार्थ के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोगों में चिंता बनी हुई है। लोगों ने सरकार से महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है। संवाद

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