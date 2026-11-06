धनतेरस की तैयारियों से बाजारों में बढ़ी रौनक, दुकानों में सजने लगा सामान

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धनतेरस पर्व को लेकर बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुबह से ही दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने और बिक्री के लिए सामान व्यवस्थित करने में जुटे नजर आए। पर्व को देखते हुए दुकानों में विभिन्न सामानों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। बाजारों में दुकानदारों की तैयारियों के साथ रौनक बढ़ने लगी है।

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